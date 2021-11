Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğünü ve ardından da Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ile Lise bölümündeki öğretmenleri ziyaret etti.İlk ziyaretini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerçekleştiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, müdürlük çalışanları ve öğretmenlere karanfil takdim ederek, Öğretmenler Gününü kutladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’u da makamında ziyaret etti. Isparta’da görevine yeni başlayan Erhan Baydur’a çalışmalarında başarı dileklerini ileten ve şahsında tüm eğitim camiasının Öğretmenler Gününü kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin eğitim anlamında altyapısı en güçlü illerden birisi olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mız çok genç bir nüfusa sahip ilimiz” derken, ilk orta ve lise ile üniversite anlamında 150 bine yakın öğrencinin yaşadığı bir şehirde bulunduklarını dile getirdi.Kendilerinin eğitim alanında her zaman öğrenci ve öğretmenleri ön planda tutan çalışmalar içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Talepleri ön planda tutan bir yönetim olarak hizmet veriyoruz. Amacımız, bundan sonra da şehrimizin üst seviyedeki eğitim ile alakalı çalışmalarını sizlerle beraber daha yukarıya taşımaktır. Isparta Belediyesi olarak bizlere düşen ne varsa bizim önceliğimizin eğitim olduğunu bilmenizi istiyorum. Yapılması gereken çalışmalarınızın yanındayız. Isparta Belediyesi öğretmenlerimizle, eğitim ile beraber. Bu bilinçle her türlü çalışmayı şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da, üç haftadır Isparta’da olduğunu belirtti. Baydur, 2002’de yükseköğrenimini tamamlayarak Isparta’dan ayrıldığını ve bugün de yeniden eğitim amaçlı tekrar şehirde bulunmanın kendisi için onur verici olduğunu dile getirdi. Baydur, “Bu güzel günümüzde ziyaretinizle bizi memnun ettiniz. Öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Isparta’da eğitime sevdalı çok öğretmen arkadaşımız var. Dertleri eğitim, inşallah bu çıtayı hep birlikte çok daha iyi noktalara getireceğiz” görüşlerinde bulundu.Isparta’da ilk göreve başladığı gün, belediyenin destekleriyle bir kütüphane yapıldığını ve açılışının gerçekleştirildiğinin haberini aldığını kaydeden Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “Bunu duymak benim için çok güzel ve keyifli bir şeydi. Belediyemizin her anlamda yanımızda olduğunu hissetmek, bilmek Isparta eğitimi, altyapısı, öğretmenleri, öğrencileriyle her anlamda destek olduğunuzu görmek bizim için onur verici. Çocuklarımız adına da teşekkür ediyorum. Ispartalılarda hep birlikte biz bunu görüyoruz, birlikte çok daha iyi işler yapacağımıza da kanaatimiz tamdır” ifadelerinde bulundu.Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile birlikte Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokuluna geçti. Burada Okul Müdürü Mahmut Demir ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen öğretmenlerin gününü kutlayarak karanfil takdim etti.Öğretmenlerin ne kadar onurlu ve gururlu bir mesleğin mensubu olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız sizlere emanet. Sizlerin verdiği eğitimlerle çok daha iyi yerlere ulaşabiliyorlar. Bunların temelinde sizlerin vermiş olduğu eğitimler var” diye konuştu. Hayatında unutmadığı nadir şeylerden birisinin de öğretmenleri olduğunu aktaran Başdeğirmen, öğretmenlerini ziyaret ettiğini gördüğünde de ellerinden öptüğünü dile getirdi. Başdeğirmen, “Öğretmenler insanların hayatında farklı iz bırakan kişilerdir” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerini ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Müdürü Mahmut Demir de “Hatırlanmak çok güzel bir şey, mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.