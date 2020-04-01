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İL İL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

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EN ÇOK KORONAVİRÜS VAKASI VE EN ÇOK VEFAT GÖRÜLEN İLLER

İSTANBUL İÇİN AYRI ÖNLEM ALINACAK MI?

"DAHA YOĞUN UYGULANACAK"