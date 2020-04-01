Son dakika! Sağlık Bakanı Koca ilk kez açıkladı: Koronavirüste il il vaka sayısı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63" dedi. Bakan Koca ayrıca il il vaka sayısını ilk kez açıkladı.
Buna göre: Isparta'da açıklanan koronavirüslü vaka sayısı 268...
Dün itibariyle bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.
İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka var.
Vefat edenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar.
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara ve Konya'da 7 kişi hayatını kaybetti.
İL İL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Dün itibariyle bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.
İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 Isparta'da 268 vaka var.
Vefat edenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar.
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara ve Konya'da 7 kişi hayatını kaybetti.
EN ÇOK KORONAVİRÜS VAKASI VE EN ÇOK VEFAT GÖRÜLEN İLLER
İSTANBUL İÇİN AYRI ÖNLEM ALINACAK MI?
Özellikle temasınız varsa ve riskli bir bölgeden geliyorsanız bu durumda hastalık bulgusu olmayabilir ve o dönemde test pozitif çıkabilir. Hiçbir hastalık bulgunuz olmadan bunun olabilirliğini gösterdiği önemli.
Bölgesel tedbirlerle ilgili yapılması gereken şu: Bazı iller başta olmak üzere ağırlıklı bütün ülkede hareketliliği azaltan bir önerisi olmuştu Bilim Kurulunun. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devreye girmişti. Bundan sonraki süreçte bölgesel birtakım daha sıkı tedbirler alınabilir. Önemli olan hareketliliği azaltmak, zorunlu olmadıkça evden çıkmamak. Tek önleyici tedbirin bu olduğu çok net görülüyor.
601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.
Çin'den getirdiğimiz ilacı yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğuna kullandık. Bilim Kurulu ilaçla ilgili analiz yapıyor. Analiz ve uygulama şekli önümüzdeki günler netleşmiş olur.
Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok.
"DAHA YOĞUN UYGULANACAK"
Bilim Kurulunun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz, bu kararların ne olduğu da belli. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş-çıkışların kontrolü istenmişti. Bu bütün Türkiye'de uygulandı. Önümüzdeki dönemde bu daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak.