Bakan Soylu'dan son dakika açıklama: Valilere karantina talimatı

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. 24 ilde karantina uygulandığını hatırlatan Soylu, "Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamasına ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Soylu'nun açıklamaları şöyle:"Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız.(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız.24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz. Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim.Bu durumda en kötü söz 'Her şey iyi durumda' demektir. Bu, hepimizi büyük bir gevşekliğe iter ve rehavete iter."