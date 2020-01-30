''İlimizde faaliyet gösteren 20 STK’nın ortak girişimi ile düzenlenen Elele Derneğinin düzenlediği kermesin açılışını Belediye Başkan vekilimiz Sayın Mehmet Ören,İHH Isparta temsilcisi Osman Akçil,El ELE derneği Başkanı Canan Aydın,Gazeteciler Derneği başkanı Şevket Karahan ve katılımcı STK yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Tüm hemşerilerimiz Belediye Gelir Müdürlüğü yanındaki kermese davetlidir.''