EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA İŞYERİ EĞİTİM MODELİ İŞ DÜNYASINA ANLATILARAK ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİ ATILDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu’nda 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren 3+1 eğitim modelinde öğrenim gören öğrencilerin işyeri eğitimi kapsamında kamu ve özel sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak sektör, üniversite ve öğrenci için günümüz koşullarına göre güncellenen 3+1 işyeri eğitim modelinin tanıtılması amacıyla 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.00 Meslek Yüksekokulumuz Şehit Osman Demir Konferans Salonunda Eğirdir’de bulunan iş yeri sahiplerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıya; Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Gök, Bölüm Başkanları ve Eğirdir İlçesinde faaliyet gösteren Restaurant, Cafe, Lokanta ve Apart işletmecileri katıldı.Toplantı öncesi kısa bir bilgilendirme yapan Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Çetin Meydan şunları ifade etti: “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak adı üzerinde Uygulamalı Bilimler, buna vurgu yaptığımız zaman biz Üniversitemizde faaliyet gösteren planlarımızın birçoğunda uygulamalı eğitime geçmiş bulunmaktayız. Bu noktada uygulamalı eğitim nedir? Bilgi vermek istiyoruz. 3+1 işyeri eğitimi uygulaması konusuna değineceğiz. Bu bağlamda öğrencilerimiz işyerlerinde son dönem işyeri eğitimine tabi tutulacaklar. Bu noktada bilgilendirme yapacağız. İşletme olarak size sağlayacağı avantajlar neler bunları algılamanız söz konusu olacak. Bizim açımızdan da öğrencilerimiz sektörle işbirliği içerisinde daha iyi yetişecekler” dedi.Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Gök de işletmecilere hem okulumuzun bölümleri hakkında hem de uygulanacak olan 3+1 İşyeri Eğitimi Uygulamaları Modeli hakkında bilgiler verdi.Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Öğr. Gör. Mustafa Gök; “18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ikinci bir üniversitemiz kuruldu. Bu ikinci üniversitemizin adı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. İkinci bir üniversitenin kurulmasının ardından ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarının bir kısmı ve Süleyman Demirel Üniversitesindeki bazı bölümlerin bir kısmı yeni üniversitemize dahil oldu. Üniversitemizin adı üzerinde olduğu gibi uygulamalı üniversite. Türkiye'de iki tane Uygulamalı Bilimler Üniversitesi var. Bunlardan biri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi diğeri de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Üniversitemizde adından da anlaşılacağı gibi uygulamaya ağırlık vereceğiz. Bu uygulama ağırlığımızda yeni bir ders formatı belirledik ve yeni bir sisteme geçtik. Nedir bu sistem? İşyeri Eğitimi Uygulamaları sistemi. İşyeri Eğitimi Uygulamaları sistemini nasıl uygulayacağız. Biliyorsunuz ki Meslek Yüksekokulu iki yıllık bir okul. 4 dönemden meydana geliyor. Bir de fakültelerimiz var. Fakültelerimiz de 8 dönemden meydana geliyor. Bunların 1 dönemi uygulamada geçecek” dedi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde 6 fakülte olduğunu belirten Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Gök, Su Ürünleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Ziraat Fakültesi. Turizm Fakültemiz şu anda Eğirdir’de var. 4 yıllık.Enstitü olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü var. Yüksek Okullar: Yabancı Diller Yüksekokulu, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu. Meslek Yüksek Okulları ilçelerimizin tamamında var. Eğirdir’de de 2 tane MYO, 1 Tane de Fakülte var. Birincisi bizim Eğirdir MYO, diğeri ise Sağlık Hizmetleri MYO. Turizm Fakültemiz var. Üniversitemizin kısaca tanıtımı bu” diye konuştu.18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Eğirdir Meslek Yüksek Okulunun logosunun da yenilendiğini ifade eden Gök; “Logomuzda Eğirdir’in öne çıkan değerlerinin hepsini barındırmaya çalıştık. Yaklaşık 22 tane logo çalışmamız oldu. Onların içerisinde en fazla talep gören logomuz bu oldu. Logomuzda elmamız, Sivri dağımız, balığımız, gölümüz, Adamız ve Davraz kayak merkezimiz var.Yeni bir üniversiteyiz eski bir okuluz. Eğirdir Meslek Yüksekokulu 1995 yılında kurulmuş bir okul. Ağırlıklı bölümlerimiz Turizm Otelcilik programları adı altında kurulmuş. Şimdi 6 tane programımız var. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Vergi, Gıda İşleme, Park ve Bahçe Bitkileri programlarımız mevcut” dedi.Okul tanıtımının ardından 3+1 İşyeri Eğitimi Uygulamaları Modeli hakkında sunumuna geçen Okul Müdürü Gök, "Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak uygulamaya ağırlık vereceğiz. Buna nasıl ağırlık vereceğiz. Bizler öğrencilerimizi nereye göndereceğiz. Kamu ve özel sektör işletmelerine. Bu işletmelere gönderebilmemiz için öncelikle protokol yapmamız gerekiyor. Protokol çerçevesinde öğrenciyi göndereceğimiz iş yerlerine iş sözleşmesi yapacağız. Pasif ve aktif olarak öğrenme metotlarımız var. Pasif metodumuz öğrencilerin okulumuzda alacağı metot. Aktif öğrenme metot ise sizlerin yanında çalışması. Yani uygulama becerilerinin kazanması. İşyeri eğitim modelinde öğrencilerimiz temel eğitimlerini 3 dönem üniversitemizde 1 dönem de uygulamada eğitimlerini alacaklar. Bizler öğrencilerimizi kamuya da gönderebiliriz, özel sektöre de gönderebiliriz. Bu sayede öğrencilerimiz teorik bilgi kazanma uygulama becerilerini geliştirme fırsatını bulacak. İşyeri Eğitim Modelinin amacı uygulama becerilerine sahip nitelikli insan gücü yetiştirme. Peki bunu yapabilmemiz için neler yapmamız lazım? Teknolojik gelişmelerin takibi, Teorik bilgiler uygulama becerisi ile birleştirilmesi ve iş deneyim ve iş disiplinin sağlanması. Ekip çalışması ruhunun kazandırılması ve bilgi ve deneyimin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Ben de özel sektörde çok fazla çalıştım. Çok fazla mesai harcadım. Özel sektörün en büyük sıkıntısı personel alımında ilk sorduğumuz soru “deneyimin var mı?” Biz de en maliyetli eğitim personel eğitim maliyeti. İnşallah bizler bu dönem bu maliyeti düşürmüş olacağız. Deneyimli personel, veya sektöre deneyim kazanmış eğitimli bir eleman yetiştirmemiz için bu süreç bu şekilde ilerleyecek." diye konuştu.Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Gök, sözlerinin sonunda 3+1 İşyeri Eğitimi Uygulamaları Modelinin 2021 Şubat ayında veya Eylül döneminde başlayacağını, işyeri ve Yüksekokul arasında protokol ve sözleşme yapılması halinde öğrenciye iş yerinin ödeyeceği maaş asgari ücretin 1/3’ü oranında olacağını, öğrencilere uygulamalı işyeri eğitimi ve staj eğitimi süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığına karşı sigortalarının Yüksekokul tarafından ödeneceğini de konuşmalarında söyledi. Öğrenciler 4-6 ay (14 Hafta) Eğirdir’de işyeri uygulamaları alacaklar. Meslek Yüksekokulu Müdürümüzün konuşmasının ardından Bölüm Başkanları bölümlerini tanıtıcı ve 3+1 eğitim modeli hakkında katılımcılara bilgiler sundular.ISUBÜ