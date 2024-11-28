Isparta'da 11 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde yürüttüğü istihbari çalışma ve takip faaliyetleri sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. isimli şahsı yakaladı.
Yapılan operasyon kapsamında, şahsın Isparta il merkezinde saklandığı tespit edildi ve güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.F., adli makamlarca yapılan işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve huzurunun sağlanması için çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.