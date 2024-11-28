​Isparta'da 11 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde yürüttüğü istihbari çalışma ve takip faaliyetleri sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundanisimli şahsı yakaladı.Yapılan operasyon kapsamında, şahsın Isparta il merkezinde saklandığı tespit edildi ve güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.F., adli makamlarca yapılan işlemlerinin ardındanteslim edildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve huzurunun sağlanması için çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.