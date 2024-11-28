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GSS Borçlarına Yönelik Yeni Düzenleme!

GSS Borçlarına Yönelik Yeni Düzenleme!
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GSS Borçlarına Yönelik Yeni Düzenleme!

Son dakika gelişmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmelere başladı.

Komisyon toplantısı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, toplantıda düzenlemenin detaylarını aktardı.

Düzenlemenin Temel Amaçları

Kanun teklifi, 8 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor ve birçok yenilik içeriyor. İşte öne çıkan maddeler:

  1. Engelli Emeklilik İşlemleri:

    • 2008 öncesi sigortalılar için vergi indirimi belgesi yerine çalışma gücü kaybına göre emeklilik işlemleri yürütülecek.
    • Tüm süreç SGK tarafından yürütülecek.

  2. Sağlık Bakanlığı ve SGK İş Birliği:

    • Kişisel verilerin hukuka uygun ve güvenli şekilde işlenmesi sağlanacak.
    • Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu sağlığının korunması hedefleniyor.
    • Sağlık personelinin istihdam durumu ve hareketleri takip edilerek, hizmetlerin daha verimli planlanması sağlanacak.

  3. İlaç Temini:

    • İç piyasada bulunmayan ilaçların SGK aracılığıyla yurt dışından temin edilmesi kolaylaştırılacak.
    • Hastaların yenilikçi tedavilere erişim süresi hızlandırılacak.

  4. Geleneksel Tıp ve Aile Hekimliği:

    • Aile hekimlerinin mesai dışında geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri sunmasına olanak sağlanacak.
    • Özel rapor ücretleri düşürülerek döner sermayeye aktarılması planlanıyor.

GSS Prim Borçlarına Düzenleme

Kanun teklifinde, GSS prim borçlarıyla ilgili önemli bir yapılandırma düzenlemesi de yer alıyor:

  • GSS prim ödeme yükümlüsü vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak.
  • Daha önce yapılandırma fırsatlarını kaçıran veya borçlarını ödeyemeyenler için yeni düzenlemeler getirilecek.
  • Amaç: Borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak.

Ekonomik Düzenlemeler

  • Prim İndirimi Değişikliği: İşverenlere sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla 4 puana indirilecek.
  • Esnaf Ahilik Sandığı: Yürürlük tarihi, işgücü piyasalarının sürdürülebilir gelişimi için 3 yıl ertelenecek.

Görüşmeler Devam Ediyor

Komisyonda teklifle ilgili tartışmalar sürüyor. Düzenleme, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor ve kamuoyunun büyük ilgisini çekiyor.

Daha fazla bilgi için gelişmeleri takipte kalın.

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