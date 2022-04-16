Yeni otogarın çatısına GES kuruluyor

Yeni otogarda uzay çatı sistemi maliyetli ve riskli olduğu gerekçesiyle sökülürken, çatının sökülen alanına 5 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) kuruluyor. Uzay çatı sökme işlemi sürerken, diğer taraftan da GES kurulumu için direkler yerleştirilmeye başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yeni otogar kendi elektriğini üretecek.Isparta Belediyesi’nin Güneş Enerji Sistemleri (GES) alanındaki yatırımları devam ediyor. Senirce ovasının tepelerine kurulan 5,6 Megavatlık GES’in yanına da 1 Megavatlık GES kurulacak. ISBAŞ Bimsblok Üretim Tesislerinin çatısına da 1 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali kurulmuştu. Bu yatırımların yanında yeni otogarın projesine de 5 Megavatlık GES eklendi. Tüm bu yatırımlarla Isparta Belediyesi, kısa bir süre içerisinde toplam 12.6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerine sahip olacak. GES yatırımları sayesinde belediye kendi elektriğini üretecek ve fazla üretilen elektrik için gelir elde edecek. GES’den elde edilen gelirle şehre daha fazla yatırım kazandırılacak.Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi’nde önceki dönemde yapımına başlanan ancak uygulanan uzay çatı sisteminin kaplamasındaki maliyet yüksekliği, kaplansa dahi rantabl olmayışı nedeniyle yeni otogar projesinde değişikliğe giderek, çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar kapsamında uzay çatı sistemi sökülürken, yeni projede düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulanacak. Yeni otogarın çatısında ise 5 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri kurulacak.Yeni otogarın uzay çatısının sökülme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Çatıdaki çelik demirler tekrar kullanılmak üzere tek tek hassas bir şekilde sökülüyor. Uzay çatı sökme işlemi devam ederken, bir yandan da uzay çatının kaldırıldığı alanda GES kurulumu başladı. Bu kapsamda Güneş Enerjisi Sistemlerinin panelleri için direk dikimleri gerçekleştiriliyor. Direk dikimlerinin tamamlanmasının ardından oluşturulan çatı üstüne güneş enerjisi panellerinin montajı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni otogar kendi elektriğini üretmiş olacak.