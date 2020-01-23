Beyin Ölümü Gerçekleşen Gencin Karaciğeri Umut Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri, Isparta’da acil nakil bekleyen hastaya nakledildi.Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak ile Lefkoşa’dan Isparta’ya getirilen karaciğer, nakil bekleyen 55 yaşındaki hastaya nakledildi.SDÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi karaciğer nakil sorumlu hekimi Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla karaciğerin hastaya nakledildiğini ifade etti. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu dile getiren Sabuncuoğlu, toplumda organ bağışının armasının önemine işaret ederek, “Yapılan her bağış, organ bekleyen hastalar için umut oluyor. Bu anlamda bağışların artmasının çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi.