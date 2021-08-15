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ISPARTA VE İÇ PAZARA GÜZEL BİR ÜRÜN SİYAH DOMATES

ISPARTA VE İÇ PAZARA GÜZEL BİR ÜRÜN SİYAH DOMATES
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI

Isparta’da siyah domates üretildi

Isparta'nın bereketli toprakları bu kez de siyah domatese kucak açtı. Üreticisi kırmızı domatesin yerini doldurmak ama "Tadı anlatılmaz yaşanır." diyor.
 
Ürün çeşitliliğini arttırmak için sosyal medyadan görüp aldığı siyah domates tohumlarını eken Halit Çilli, ilk ürünlerini aldı. Alınan ilk meyveler tohumluk kullanılacak ve seneye daha yaygın üretim yapılacak.
Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde üretici Halit Çilli, sosyal medyadan gördüğü siyah domates tohumunu çimlendirerek, toprakla buluşturdu. İlk ürününü alan Çilli, gelecek sene siyah domates üretimini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

DOMATESTE ÖRTÜ ALTI ÜRETİM YAPILIYOR

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasadı devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN TOHUM ALDI VE FİDEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Çilli, Nisan ayında sosyal medyada gördüğü siyah domates köyde yetiştirmek için kolları sıvadı. Sosyal medya üzerinden karşı tarafla irtibata geçen Çilli, 50 ata tohumu alarak, fide haline getirdi. Tohumlar fide haline geldikten sonra toprakla buluşturan Çilli, ilk hasadını yaptı.

“VERDİĞİ MEYVELERİ TOHUMLUK AMAÇLI KULLANACAĞIZ”

Üretici Halit Çilli, Deregümü köyünde yoğun şekilde kırmızı domates üretildiğini belirterek, “Siyah domatesi sosyal medyada yerli tohumların yaygınlaşmasını amaçlayan bir ağabeyimizin sayfasında gördüm. Kendisinden 50 kadar tohum istedim ve tohumları çimlendirdim. Maksadımız köyümüzdeki domates ve ürün çeşitliliğini artırmak. Tohumları toprakla buluşturduk. Şu anda çok güzel meyvesi var. Verdiği meyveleri tohumluk amaçlı kullanacağız. Önümüzdeki sene daha çok fide dikmeyi düşünüyoruz. Köyümüz muhtarı Ali Toprakçı da köyümüzdeki ürün çeşitliliğini arttırmak için yakından ilgileniyor.” dedi.

 

“ISPARTA VE İÇ PAZARA GÜZEL BİR ÜRÜN YETİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ”

Köyde siyah domatesi ilk kez kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Çilli, Deregümü köyünde genellikle kırmızı domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin üretildiğini söyledi. Çilli, "İnşallah bunu yetiştirirsek Isparta ve iç pazara güzel bir ürün yetiştirmiş olacağız.” dedi.

“50 DİKTİYSEM 45’İ ÇIKTI”

Siyah domates için tohumları Nisan ayında diktiğini ve 15 günde çimlendiğini kaydeden Halit Çilli, “Biraz büyüdükten sonra toprakla buluşturduk. 50 tane diktiysem 45’i çıktı. GDO’lu fideleri diktiğimizde kolay kolay çıkmaz. Çıksa da meyve vermez. Onun için bunun ata tohumu olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu.

“KIRMIZI DOMATESE GÖRE 2 KAT FİYAT FARKI OLACAK”

Çilli, kırmızı domates ile siyah domates arasındaki tat farkının kahvaltı ile salatalarda daha iyi anlaşılacağını belirtti. Çilli, “Tadı anlatılmaz yaşanır milletin tatması lazım. Normal domates 3-5 lira arasında oynuyor bunda 2 kat fiyat farkı olacağını tahmin ediyorum. Kırmızı domatesin yeri doldurulamaz ama bunun da onunla yarışabileceğini düşünüyorum. Çünkü tat itibariyle mükemmel bir ürün.” ifadelerini kullandı.

 

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