TRİATLON TÜRKİYE KUPASI FİNAL YARIŞLARI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI AQUATLON ŞENLİĞİ BAŞLADI

TÜRKİYE’NİN EN DAYANIKLI SPORCULARI EĞİRDİR TRİATLONUNDA BULUŞTU

ŞAMPİYORLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği Eğirdir Limanında başladı.Bu yıl 18’ncisi düzenlenen Eğirdir Triatlonu’na yaklaşık 600 sporcu katıldı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen sporcular, antrenörler ve aileler Eğirdir’in muhteşem güzelliklerini de görme fırsatı buldular.Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen yarışmada sporcular yüzme bisiklet ve koşu kategorilerinde parkurları tamamlayacaklar.9 yaşından 70 yaşına kadar bay ve bayan yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği Eğirdir Oral B Triatlonu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon yarışları nefesleri kesiyor.14 Ağustos 2021 Cumartesi günü sabah 08:00’den itibaren M1, M2, M3, yıldızlar, yarışmaları yapıldı.M1 VE M2 kategorilerinde 09-12 yaş grubundaki sporcular yüzme ve koşu olarak adlandırılan Aquatlon yaptılar.M3 kategorisinde; 13 - 14 Yaş grubu sporcular Mini Triatlon yaparak 400 m yüzme, 8 km bisiklet ve 2400 m koşu ile parkuru tamamladılar.Yıldızlar; 15-17 Yaş grubu 500 m yüzme, 12 km bisiklet, 3000 m koşu Süper Sprint şeklinde yarışlara katıldılar.Gençler A ve B (16-17 Yaş), Genç-A (18-19 Yaş) 750 m yüzme, 20 km bisiklet, 5000 m koşu ile Sprint yaptılar.Eğirdir Oral B Triatlonu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon yarışmalarında dereceye giren sporcular düzenlenen tören ile madalyalarını aldılar. Sporcuların madalyaları protokol tarafından takdim edildi.Yarışmalar 15 Ağustos Pazar günü de devam edecek.