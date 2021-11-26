Meteorolojik Uyarı Isparta’nın Güneyi ile Burdur’un Doğusunda Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor!

27.11.2021 12:00 28.11.2021 10:00

Yapılan son değerlendirmelere göre, 27.11.2021 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Burdur'un doğu ilçeleri (Bucak, Ağlasun) ile İsparta'nın güney ilçelerinde (Sütçüler,

Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

