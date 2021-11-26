Afyonkarahisar ilinde yolcu otobüsü ve tırların karıştığı kazada 1 kişi öldü. 4 kişi yaralandı.Kaza sabah 04.00 sıralarında meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi mevkiinde yolcu otobüsü ile tırların karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza sonrası olay yerine Afyonkarahisar ve Denizli'den 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, yolcu otobüsündeki görevli Selma Tekol hayatını kaybetti.Kazada yaralanan Serkan Kayaaltı, Kamil Usta, Adnan Başak ve Bilal Altındaş hastanelere kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.