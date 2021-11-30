Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (Salı) İsparta ve Burdur il genelinde güney güneybatı (lodos) yönlerden FIRTINA (SÜ-80 kra/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği talimin ediliyor.Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ