ISPARTA İKİZLER MOBİLYA'DAN MUHTEŞEM KASIM AYI KAMPANYASI

8 bin ₺,

4 taksit

31 Aralık 2021

İkizler Mobilya, hem kaliteli hemde uygun fiyata evinizi yeniden dizayn ediyor. Tasarımı, kalitesi ve konforuyla farklı bir deneyim yaşayacaksınız...!

İkizler Mobilya Gazikemal mahallesindeki showroom mağazasına herkesi ürünlerini görmeye davet ediyor.

Üretimden kuruluma kadar her aşamada, her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da...

Adres:

Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22

Telefon:











































































Isparta'da ikizler mobilya'da yıl sonuna özel seçili koltuk ve kanepelerde kampanya başladı. Kampanyada bulunan mobilyaların özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır;Koltuk takımı 2 üçlü, 2 tekli yataklı, sandıklı profil kasa gürgen ağacından yapılmış olup ahşap ayaklıdır.Kumaş ve renk seçenekleri ile kullanışlı sağlam ve göz alıcı tasarımına hayran kalacaksınız.Fiyatı iseüstelik kredi kartı ileimkanı ile ikizler mobilya'da sizleri bekliyor