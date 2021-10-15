KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. Bölge Müdürlüğü
Sayı : E.97084018- 170.02/995917 Konu : Yol Durumu (Patlatmalı Kazı Çalışması)
Evrensel Yol tnş. A.Ş.’nin taahhüdü altında İsparta - Burdur (Dostluk Yolu) Km: 0+000 - 14+500 arası muhtelif kesimlerde heyelan ıslahı, toprak işleri, sanat yapıları, köprü ve BSK üstyapı inşaatı " işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.
19.10.2021 Salı günü 12:00 - 1:6:00 saatleri arasında; 15 - 01 K. K. No.lu (Dağ Yolu) Burdur - Tsparta Yolunun, 2+400^2+700 kilometresinde muhtelif kesimlerde, belirli aralıklarla " Patlatmalı kazı çalışması " yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte 15 - 01 K. K. No.lu (Dağ Yolu). Burdur - İsparta yolunda çalışmanın yapılacağı aralıklarda sürücülerin işaret vc işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir.
Sabri Gökhan GENÇ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı