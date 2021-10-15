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İŞKUR İLE ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAMI İÇİN BİRARAYA GELDİ

İŞKUR İLE ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAMI İÇİN BİRARAYA GELDİ
ISPARTA
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İŞKUR İLE ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAMI İÇİN BİRARAYA GELDİ
 
Meslek Lisesi öğrencilerinin istihdamı için işgücü piyasasına hakim olan iki kurum İŞKUR ve Isparta Sanayi ve Ticaret Odası,  Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte taşın altına elini koydu.
Meslek Lisesi öğrencilerinin okul sonrası işlerinin hazır olması ve işgücü piyasasında daha çok yer alması için bir seferberlik başlatıldı.
Ocak ayında; İŞKUR, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “İstihdam İçin İşbirliği” protokolünün imzalanması sonrasında Isparta’da işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün temin edilebilmesi için ortaöğretimde son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olmuş öğrencilerin işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları aracılığı ile istihdama katılmalarının sağlanması konusunda, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bir toplantı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya; İŞKUR İl Müdürü Mustafa HÖKE, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, İŞKUR Şube Müdürleri ve Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Müdürleri katıldı.
 
Derdimiz Ortak
 
            Meslek Lisesi öğrencilerinin istihdamının nasıl sağlanacağı konusunun istişare edildiği toplantıda konuşma yapan Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa HÖKE; Sizler işgücü piyasasına eleman yetiştiriyorsunuz. Biz de İŞKUR olarak istihdam için çabalıyoruz. Derdimiz ortak. İşletmeler ara eleman bekliyor. Nitelikli işgücü talepleri var. Bu konuda meslek liselerinden işgücü anlamında nitelikli eleman bulmak zor. Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerin işgücü piyasasına katılımı yok denecek kadar az. Meslek Liseleri bu anlamda bizim kanayan yaramızdır. Bu duruma hep birlikte bir çözüm bulmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu durumun hep böyle gitmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizler İŞKUR olarak sahadayız. Danışman olarak çalışan 40 personelimiz var. Bu arkadaşlarımız iş yerlerini ziyaret ediyorlar. Hangi alanda işgücüne ihtiyaç var bunlar tek tek görüşülüyor ”dedi.
            Okul yönetiminden mezuniyet öncesi işgücü piyasasına katılmaya hazır olan öğrencilerin tespit edilmesi yönünde beklentilerinin olduğunu dile getiren HÖKE; İşbaşı Eğitim Programlarında çalışacak olan öğrencileri seçerken işgücü piyasasına katılmaya hazır olan öğrencilerin seçilmesinin önemine vurgu yaparak istihdamın ancak bu şekilde süreklilik arz edeceğini kaydetti.
            Öğrencileri ancak öğretmenlerinin tanıyabileceğinin ve kimin çalışıp çalışamayacağını yine öğretmenlerinin belirleyebileceğinin altını çizen HÖKE; “Hangi öğrencinin iş almaya hazır olduğunun belirlenmesinde destek beklediklerini ifade etti.
 
Mezun Olmadan Önce Ellerinden Tutulmalı
 
Öğrencilerin mezun olmadan önce elinin tutulması gerektiğinin altını çizen Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, “İŞKUR ile işbirliği içinde öğrencilerimizin istihdamı için çalışma kararı aldık. Bizden istediğiniz gibi iş almaya hazır öğrencilerin takibini sağlayacağız. Bunun yanında öğrencilerimizin İŞKUR’u ziyaret etmelerini sağlayarak, istihdamın kapısının buradan açılacağını bilmesi gerektiğini ve mezun olduktan sonra iş konusunda İŞKUR’dan yardım alabileceğini anlatacağız ”dedi.
 
İŞKUR’da iş arama konusunda eğitimlerin verildiğini belirten Şube Müdürü Latif SEVEN ise “Kurumda İş Kulübü servisinin olduğunu ve iki danışman tarafından eğitim verildiğini söyledi. İş aramanın nasıl yapılacağı, Özgeçmişin nasıl hazırlanacağı, İş görüşmesi gibi konularda seminerler verildiğini kaydeden SEVEN; Öğrencilerin İş Kulübüne gelmesi halinde onlara bu konuda yardımcı olabileceklerini ifade etti.
Toplantıda son olarak meslek lisesi müdürleri ile İŞKUR arasında gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
           
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