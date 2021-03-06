Elektrikli süpürgeniz size sorun veriyorsa artık buna katlanmayın, Isparta'da süpürge tamir merkezi olan süpürge dünyasına getirin veya 0530 821 53 45 numaralı telefondan güler yüzlü teknik personelleri arayın!
Süpürge Dünyası Isparta'da onlarca markanın güvenilir ve yetkili onarım temsilciliğini yapmaktadır.
BOSH, BEKO, PROFILO, ARÇELİK, PHILIPS, STILEVS, ARNICA, FANTOM
SIEMENS, ROVENTA, HOOVER, ARZUM, NILFISK, CONTI, LIBELLE, İHLAS
Elektrikli süpürgeniz size aşağıdaki sorunlardan herhangi birini veriyor mu?
- Açılmıyor
- Düşük veya hiç emme yok
- Yanık kokusu
- Kendi kendine kapanıyor
Ayrıca Süpürge Dünyası'nda her marka ve modelde elektrikli süpürgelerinizin aksesuar,yedek parçaları ve toz torbaları bulunuyor.
- Süpürge hortumu ve borusu
- Süpürge toz torbası
- Süpürge yedek parça
- Süpürge motor tamiri...
Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon: 0530 821 53 45