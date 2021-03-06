ISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİ

0530 821 53 45

Elektrikli süpürgeniz size aşağıdaki sorunlardan herhangi birini veriyor mu?

Açılmıyor

Düşük veya hiç emme yok

Yanık kokusu

Kendi kendine kapanıyor

Öyleyse, elektrikli süpürgenizi bugün Süpürge Dünyası'na getirin!

Süpürge hortumu ve borusu

Süpürge toz torbası

Süpürge yedek parça

Süpürge motor tamiri...

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Elektrikli süpürgeniz size sorun veriyorsa artık buna katlanmayın, Isparta'da süpürge tamir merkezi olan süpürge dünyasına getirin veyanumaralı telefondan güler yüzlü teknik personelleri arayın!Süpürge Dünyası Isparta'da onlarca markanın güvenilir ve yetkili onarım temsilciliğini yapmaktadır.Ayrıca Süpürge Dünyası'nda her marka ve modelde elektrikli süpürgelerinizin aksesuar,yedek parçaları ve toz torbaları bulunuyor.Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı