AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarından Burdur, Isparta ve Antalya illeri için av sezonu başladı.Bölge Müdürlüğümüze bağlı Burdur-Antalya-Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekiplerince; Devlet Avlaklarında kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında toplam 198 avcı denetlenmiş ve denetlemelerde Isparta ve Antalya İl Şube Müdürlükleri sınırları içerisinde 5 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 5.329,00 TL idari yaptırım ve 2.428,00 TL de tazminat olmak üzere toplam 7.757,00 TL cezai işlem uygulanmıştır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecektir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü