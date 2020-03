ISPARTA VALİSİ SAYIN ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE

MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ MESAJI

Mehmet Akif ERSOY’unhitaben yazmış olduğu şiiri, 12 Mart 1921’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.“Milli Marş para ile yazılmaz” diyerek Türk milletinin zaferini, yüceliğini, bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla ifade ederek gönülleri fetheden Mehmet Akif, milletine adadığı bu şiiri kendisine ait görmemiş ve şiirlerini topladığı Safahat'a dâhil etmemiş, hatta verilen ödülü dahi askerlerin ihtiyaçları karşılansın diye orduya bağışlamıştır.Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan, her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık ile milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımız, bağımsızlık tutkumuzu ateşlemiştir. Bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir.Bugün bizlere düşen en büyük görev ise İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmektir.Aziz milletimize her zaman moral ve güç kaynağı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99. Yıl dönümünü kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.