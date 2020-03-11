Voleybol 2. Lig Kadınlar Final Müsabakaları Başladı

11.03.2020Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları Isparta’nın ev sahipliğinde bugün başladı. 6 Mart Spor Salonu’nda başlayan ve 13 Mart’a kadar sürecek müsabakalarda İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe, Sakarya Voleybol, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji voleybol takımları mücadele ediyor.2019-2020 Voleybol Sezonu 2. Kadınlar Ligi Final Müsabakalarının ilk maçı olan Vakıfbank-Fenerbahçe mücadelesini Vali Ömer Seymenoğlu da izleyerek takımlara destek oldu. 6 Mart Spor Salonu’nun tribünleri Ispartalı sporseverler tarafından tamamen doldurulurken zorlu mücadelenin kazananı 3-1 ‘lik skorla Fenerbahçe oldu. Maç bitiminde Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Maç sonrasında Vali Seymenoğlu, Fenerbahçeli ve Vakıfbanklı oyuncuları tebrik ederek hatıra fotoğrafı çekildi.Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu burada yaptığı açıklamada spor severlerin maçlara yoğun ilgisinden ve Isparta’nın ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti aktararak kendilerini yalnız bırakmayan Vali Ömer Seymenoğlu’na da teşekkür etti.Yarı Final maçları sonunda finale yükselen 8 takım 4’erli 2 grupta mücadele edecek. Tek devreli lig usulü turnuva maçları sonunda ise her iki grubun 1. ve 2.’leri toplam 4 takım 1. Kadınlar Voleybol Ligine terfi edecek.