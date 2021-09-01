Vali Ömer Seymenoğlu şehit babası İbrahim Tunçbilek için ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde dün meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden İbrahim Tunçbilek, 2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babasıydı.Vali Seymenoğlu beraberinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve ilçe protokolüyle Gökçehöyük köyünde Tunçbilek ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Seymenoğlu aynı kazada yaralanan şehidimizin annesi Hatice Tunçbilek için de geçmiş olsun temennisinde bulundu.