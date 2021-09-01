31 Ağustos 2021 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Benzinde bir devrin sonu

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir ancak bu yılın temmuz ayında kullanımı durdurdu.



2021-YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Ek yerleştirmede geçerli olacak baraj puanları da açıklandı.



5 ilde elektrik borçlarına erteleme

Cumhurbaşkanı kararıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.



Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi, 70 yaşındaki oyuncunun ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.





20 yıllık işgal bitti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.





Savunma sanayi devinden müthiş sistem

Meteksan tarafından geliştirilen Helikopter Engel Tespit Sistemi, testlerin tamamlanmasıyla birlikte gelecek yıl TSK'nın envanterine eklenecek. Sistem sayesinde özellikle alçak uçuş yapan helikopterlerin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.





Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı

Juventus, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun 15 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere yolunu tuttuğunu açıkladı.





