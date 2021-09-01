GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Günün dikkat çeken haber başlıkları

TÜRKİYE HABER AJANSI

Günün dikkat çeken haber başlıkları
ISPARTA
106 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
31 Ağustos 2021 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
 
Benzinde bir devrin sonu
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir ancak bu yılın temmuz ayında kullanımı durdurdu.

2021-YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Ek yerleştirmede geçerli olacak baraj puanları da açıklandı.

5 ilde elektrik borçlarına erteleme
Cumhurbaşkanı kararıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. İstanbul Tıp Fakültesi, 70 yaşındaki oyuncunun ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.
           

20 yıllık işgal bitti
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
           

Savunma sanayi devinden müthiş sistem
Meteksan tarafından geliştirilen Helikopter Engel Tespit Sistemi, testlerin tamamlanmasıyla birlikte gelecek yıl TSK'nın envanterine eklenecek. Sistem sayesinde özellikle alçak uçuş yapan helikopterlerin güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
       

Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı
Juventus, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun 15 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere yolunu tuttuğunu açıkladı.
 
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Günün dikkat çeken haber başlıkları
Isparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon!
Isparta'da narkotik operasyon!
HABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİ
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!
Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı
ISPARTA'DA SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARA DENETİM
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 2021
​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA
ISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUK
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajı
Günün önemli gelişmeleri...
MEB'den öğretmen adaylarına müjde!
Milyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildi
İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi
YÖK'ten üniversiteler ile ilgili yeni karar!
Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru
Günün Haber Başlıkları
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021
Isparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısıIsparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı25 Ağustos 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru Isparta Belediyesi'nden duyuru 26 Ağustos 2021
Burcu Güneş Burdur'da konser verecekBurcu Güneş Burdur'da konser verecek25 Ağustos 2021
Günün önemli gelişmeleri...Günün önemli gelişmeleri...27 Ağustos 2021
İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi27 Ağustos 2021
Günün Haber BaşlıklarıGünün Haber Başlıkları25 Ağustos 2021
Milyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildiMilyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildi27 Ağustos 2021
Ah benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecektiAh benim Ispartam! Kuleönüne tramvay, Hacılara su getirecekti28 Ağustos 2021
Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı 2021Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı 202126 Ağustos 2021
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajıIsparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajı27 Ağustos 2021
YÖK'ten üniversiteler ile ilgili yeni karar!YÖK'ten üniversiteler ile ilgili yeni karar!26 Ağustos 2021
​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI29 Ağustos 2021
MEB'den öğretmen adaylarına müjde!MEB'den öğretmen adaylarına müjde!27 Ağustos 2021
DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA 28 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!30 Ağustos 2021
ISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUKISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUK27 Ağustos 2021
EĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOREĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOR27 Ağustos 2021
Hedef: Şiddeti Sıfıra İndirmekHedef: Şiddeti Sıfıra İndirmek25 Ağustos 2021
Isparta'da Köy Yollarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam EdiyorIsparta'da Köy Yollarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor28 Ağustos 2021
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 202130 Ağustos 2021