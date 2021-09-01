Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

ITSO’da Başkan Mustafa Tutar ve yönetim kurulu üyeleriyle ardından Isparta Ticaret Borsası’nda Başkan Ahmet Adar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.Ziyaretlerinde, başta ilimizde meydana gelen Çandır yangını olmak üzere ülkemizde yaşanan Manavgat yangını ve Kastamonu sel afetinde maddi manevi destek sunan tüm üyelere teşekkür eden Vali Seymenoğlu, milletimizin en önemli özelliği olan birlik beraberlik duygusunun bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.