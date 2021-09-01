Vali Ömer Seymenoğlu, Borsamızı Ziyaret Etti

Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya gelerek Borsamız faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular.

Ziyaretlerinde, başta ilimizde meydana gelen Çandır yangını olmak üzere ülkemizde yaşanan Manavgat yangını ve Kastamonu sel afetinde maddi manevi destek sunan tüm üyelere teşekkür eden Vali Seymenoğlu, milletimizin en önemli özelliği olan birlik beraberlik duygusunun bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Başkan Adar, ziyaretlerinden dolayı Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’na teşekkürlerini iletti.



ITB

