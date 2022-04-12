Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Vali Ömer Seymenoğlu da iftar ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden Vali Seymenoğlu öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi. İftar öncesi öğrencilerle sohbet eden Vali Seymenoğlu; Öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi, öğrencilere sınavlarında ve derslerinde başarılar diledi.İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemek sırasına giren Vali Seymenoğlu ardından öğrencilerle birlikte orucunu açtı.Ziyaretin sonunda Vali Seymenoğlu yurt bünyesinde devam eden eğitim ve gönüllülük faaliyetlerinde görev alan öğrenci temsilcilerine çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi takdim etti.