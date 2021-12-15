Vali Seymenoğlu Hızırbey Ortaokulu Öğrencilerini Kabul Etti

İlimizin başarılı okullarından Hızırbey Ortaokulu öğrencileri beraberinde Okul Müdürü Tevfik Akar, Türkçe Öğretmeni Hülya Akisti ile birlikte okul dergileri “Hızır Zirvenin Adı” için söyleşi yapmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret ettiler.

Söyleşi öncesinde Okul Müdürü Akar, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yöneticileri Derneği tarafından yürütülen “Geleceğin Okulu” akreditasyon programı kapsamında okulunun kazandığı ödül hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgilendirmede bulundu.

Akar, 7 ana başlık 42 alt başlıktan oluşan kriterleri yerine getiren kamu okullarına verilen akreditasyonu kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçen başta il yönetimi olmak üzere öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ettiğini söyledi.

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Hızırbey Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik eden Vali Seymenoğlu “ Yeni sayılabilecek bir geçmişe sahip olmanıza rağmen öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi olarak güzel bir uyum yakalamışsınız. 6 yıllık bir süreç, eğitim-öğretim hayatında kurumsallaşma anlamında çok kısadır ancak siz bu kısa zamanda kurumsallaşma adına önemli adımlar atmışsınız. Yıllar geçtikçe okulun daha başarılı olacağına daha iyi mevkilere gelmiş öğrenciler yetiştireceğine güvenim tamdır. Akreditasyon programının kılavuzuna göz attım, çok farklı aşamalar farklı programlar var. Eminim ki bundan sonra da okulunuzu en iyi şekilde temsil edeceksiniz, bu başarıyı da sizden sonra gelecek olan öğrenci arkadaşlarınıza bırakmış olacaksınız” dedi.

Ardından sırayla öğrencilerden röportaj sorularını dinleyen Vali Seymenoğlu hem soruları cevapladı hem de öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Vali Seymenoğlu ziyaret sonrasında konuklarına çeşitli hediyeler vererek Isparta Kitap Fuarı’nda kullanılmak üzere hediye çekleri armağan etti.

Hızırbey Ortaokulu tarafından yayımlanacak Hızır Zirvenin Adı dergisi Şubat ayının ilk günleri okuyucularla buluşacak.

