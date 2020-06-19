Vali Seymenoğlu Halı Saha İşletmecileriyle GörüştüYaşadığımız pandemi sürecinin ardından tedbirli normale dönüş aşamasında meslek gruplarıyla görüşen Vali Seymenoğlu talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor.Pandemi tedbirleri kapsamında yaklaşık 90 gündür faaliyetlerine ara verilen halı saha sahipleriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu devam eden süreç hakkında bilgilendirmede bulunarak halı saha sahipleriyle talepleri ve çözüm önerileri hakkında görüş alış verişinde bulundu.Vali Seymenoğlu; İçişleri Bakanlığı’nın 2 Haziran 2020 tarihli Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında gönderdiği Spor Merkezleri/Tesisleri vb. Yerlerde Alınması Gereken Önlemler başlıklı genel esasların 8. maddesine göre; halı sahaların sadece federasyon izniyle düzenlenen müsabakalara hazırlanan spor kulüpleri tarafından kullanılabileceğini, bunun dışındaki eğlence amaçlı futbol müsabakalarının yapılamayacağını aktarırken halı saha sahiplerinin faaliyetlerine geri dönme isteklerinde haklı sebepleri olduğu, iş yerlerini açma taleplerinin alınacak yeni tavsiye kararları ve diğer il uygulamaları da dikkate alınarak değerlendirilebileceğini ifade etti.