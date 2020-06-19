Ehliyetler çipli kimlik kartının içine girecek! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



EHLİYET, BANKA KARTI VE KİMLİK BİRLEŞİYOR

Soylu, ehliyet, banka kartı ve kimliklerin birleşeceğini açıkladı.

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz. Ehliyeti jandarma-polis bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak.

