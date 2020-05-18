ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN KADİR GECESİ MESAJI

Mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız şu son günlerde; insanı Allahü Teâlâ ’nın affıyla, insanlığı Kur’an-ı Kerim’in aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir geceyi ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi; başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün dünya ile ilişkilerimizi inanç, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek, kötülüklerden arınmak ve tövbe etmek için önemli bir fırsattır.

Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu müstesna geceyi, hatalarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve tüm insanlığın, kin, haset, nefret, korku ve ümitsizliğin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın olduğu bir dünyada yaşaması için tüm içtenlikle dua etmeliyiz.

Maalesef tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de etkili olan Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle bu sene ibadetlerimizi daha bireysel yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle, bugün ayrıca insanlığın huzuru, sağlık ve sıhhati, sıkıntıların son bulması için de dua etmeyi unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam âleminin Kadir gecesini tebrik eder; sıhhat, hidayet, barış ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’na erişmek dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.

