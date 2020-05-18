İDA BUTİK YAZLIK GİYİM ÜRÜNLERİ VİTRİNE ÇIKTI - ETNİK, ORGANİK VE OTANTİK

İDA BUTİK'TE HANGİ ÜRÜNLER VAR? ETNİK KIYAFETLER HAKKINDA

Birbirinden güzel cıvıl cıvıl renklerde otantik elbise modelleri ve etnik kıyafetlerden oluşan özel el yapımı otantik & etnik elbise modelleri.

elbise modelleri ve kıyafetlerden oluşan özel el yapımı & elbise modelleri. Pançolar, Şalvarlar, Etekler, Çantalar Şapka ve Takılar

Yazın Otantik Esintileri, İda Butik'te

Adres:

0532 584 08 38











































































Isparta'da İda Butik reyonlarında yer alan organik kıyafetler, elbiseler ve tamlayıcı akseurlar yoğun ilgi görüyor.Vatandaşlar bu sıcak yaz günlerinde rahat,terletmeyen ve sağlık açısından da %100 Pamuklu kumaşlardan elde edilen etnik kıyafetleri tercih ediyor.Otantik desenler ile tarihin güzelliğini üstünüzde taşıyabilirsiniz. Otantik desenli elbiseler, sizlere birçok farklı renk ile kolay bir şekilde kombinleme imkanı sunmaktadır. Aksesuar seçimi olarak, elbisenin içindeki renklerle uyumlu tonlar veya zıt renklerle cam boncukları ve takıları tercih edebilirsiniz. Günün her zaman dilimine uygun olacak bir seçimdir. Özellikle kırmızı, lacivert ve sarı rengi ile kombinlerinize renk katabilirsiniz. Hardal tonları ile sonbaharın ilk günleri için uygun bir havaya bürünebilirsiniz. Spor ayakkabı, şallar ile spor şıklığına kavuşabilirsiniz. Şık beyaz terlikler ve büyük hasır çantalar ile yalın bir şıklığı yansıtabilirsiniz.Yayla mahallesi 112 cadde No: 44/3