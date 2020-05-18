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İDA BUTİK'TEN CIVIL CIVIL ORGANİK GİYİM ÜRÜNLERİ

Yazlık bohem ve otantik tarz elbiseler indirimli fiyatlarıyla İda Butik'te

İDA BUTİK'TEN CIVIL CIVIL ORGANİK GİYİM ÜRÜNLERİ
ISPARTA
G.Tarihi: 18.05.2020 19:21
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İDA BUTİK YAZLIK GİYİM ÜRÜNLERİ VİTRİNE ÇIKTI - ETNİK, ORGANİK VE OTANTİK

Isparta'da İda Butik reyonlarında yer alan organik kıyafetler, elbiseler ve tamlayıcı akseurlar yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar bu sıcak  yaz günlerinde rahat,terletmeyen ve sağlık açısından da  %100 Pamuklu kumaşlardan elde edilen etnik kıyafetleri tercih ediyor.

İDA BUTİK'TE HANGİ ÜRÜNLER VAR? ETNİK KIYAFETLER HAKKINDA
 
  • Birbirinden güzel cıvıl cıvıl renklerde otantik elbise modelleri ve etnik kıyafetlerden oluşan özel el yapımı otantik & etnik elbise modelleri.
  •  Pançolar, Şalvarlar, Etekler, Çantalar Şapka ve Takılar

Otantik desenler ile tarihin güzelliğini üstünüzde taşıyabilirsiniz. Otantik desenli elbiseler, sizlere birçok farklı renk ile kolay bir şekilde kombinleme imkanı sunmaktadır. Aksesuar seçimi olarak, elbisenin içindeki renklerle uyumlu tonlar veya zıt renklerle cam boncukları ve  takıları tercih edebilirsiniz. Günün her zaman dilimine uygun olacak bir seçimdir. Özellikle kırmızı, lacivert ve sarı rengi ile kombinlerinize renk katabilirsiniz. Hardal tonları ile sonbaharın ilk günleri için uygun bir havaya bürünebilirsiniz. Spor ayakkabı, şallar ile spor şıklığına kavuşabilirsiniz. Şık beyaz terlikler ve büyük hasır çantalar ile yalın bir şıklığı yansıtabilirsiniz.
 
Yazın Otantik Esintileri, İda Butik'te

Adres: Yayla mahallesi 112 cadde No: 44/3 ISPARTA
0532 584 08 38

 
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ısparta etnik giyimida butik
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