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Isparta Valisi Baruş, Yılbaşı Gecesi Çalışan Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti

Isparta Valisi Baruş, Yılbaşı Gecesi Çalışan Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti
ISPARTA
G.Tarihi: 01.01.2023 15:52
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Vali Baruş, Yılbaşı Gecesi Çalışan Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti
Vali Aydın Baruş, 2022 yılının son saatlerinde, Isparta’nın huzuru ve güvenliği ile vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan kamu görevlilerini, çalıştıkları yerde ziyaret etti.
Güvenlik Noktalarında Polis ve Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti
Gülistan Polis Merkezi’nde görev yapan personeli ziyaret ile başlayan Vali Baruş, Halıkent Polis Merkezi Amirliği ile Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi Amirliğini  ziyaret ederek buradaki polis memurlarıyla bir süre sohbetti,  görevlerinde başarı dileğinde bulundu.  
Ardından Isparta’nın giriş ve çıkışlarında bulunan Sav ve SDÜ polis uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Baruş, vatandaşlarımızın güvenliği için 7-24 esasında görev yapan personelin yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. 
uygulamaya giren araç sürücüler ile de sohbet eden Vali Baruş, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek araç içindekilere karanfil verdi, yeni yıllarını kutladı.  
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük’ün de eşlik ettiği ziyaretlerde Vali Baruş’un bir diğer durağı ise Isparta İl Jandarma Komutanlığı oldu. 
İlk olarak İl Merkez Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret Eden Vali Baruş, ardından vatani görevlerini yapan askerler ile bir araya gelerek Mehmetçiklerimizin yeni yıllarını kutladı.
Vali Baruş ardından Eğirdir yolu üzerinde  bulunan Jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı, tatlı ikramında bulundu. 
Isparta 112 Çağrı Merkezi ve Şehir Hastanesi Acil Servisini Ziyaret Etti
 Vali Baruş, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan nöbetçi personeli ziyaret ederek bir süre sohbet etti, tüm çalışanların yeni yılını kutladı. Isparta Şehir Hastanesi’nin acil servisini de ziyaret eden Vali Baruş, burada görev yapan doktor, hemşire ve görevli memurlar ile hasta ve hasta yakınlarının  yeni yılını kutladı. 
İtfaiye Teşkilatı Mensuplarını Ziyaret Etti
Vali Aydın Baruş’un ziyaret programının son durağı Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü oldu.  Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılanan Vali  Baruş, nöbetçi itfaiye erleri ile bir araya gelerek 2023 yılının güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.  
Isparta’da yılbaşı akşamı halkın huzur ve güvenliği açısından binin üzerinde Emniyet ve Jandarma personelinin görev yaptığını belirten Vali Aydın Baruş,  2023 yılın tüm Ispartalılara huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Vali Baruş; “2023 yılına adım atacağınız bu akşamda vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde yeni yıla adım atmaları için gerek Emniyet bölgesinde gerek Jandarma bölgesinde her türlü önlemi aldık. Arkadaşlarımız hepsi görevleri başında gerekli kontrolleri yapıyorlar. Trafik kontrolleri de aynı şekilde  sıkı bir şekilde devam ediyor. Bunların hepsi tabii ki vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için. Bu akşam Isparta’da  binin üzerinde  polisimiz ve  jandarma personelimiz  görev yapıyor. İl Jandarma Komutanımız ve  İl Emniyet Müdürümüz ile birlikte vatandaşlarımızın huzuru için 24 saat çalışan arkadaşlarımıza ziyarette bulunduk. 2023 yılının vatandaşlarımıza huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz” dedi. 
İl Jandarma komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personel sabahın ilk ışıklarına kadara sorumluluk bölgelerinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için  titizlikle görevlerini yerine getirdiler.
 
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