Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı



18 Mart 1915’te Büyük Milletimizin şanlı tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yılını onur ve gururla kutlarken, canlarını vatan toprakları uğrunda feda eden aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğildiğimiz Şehitler Günü’nü idrak etmenin manevi huzurunu yaşamaktayız.

Çanakkale Zaferi, Birinci Cihan Harbinin üzerine yüklediği her türlü imkânsızlıklarla boğuşurken kolayca mağlup edilebileceği düşünülen bir milletin büyük kıyamla ayağa kalkarak yazdığı muazzam bir iman ve diriliş destanıdır. Bu eşsiz destan, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti yaşasın diye en küçük bir tereddüt göstermeden ölüme yürüyen yiğitlerin kanlarıyla yazılmıştır.

109 yıl önce Anadolu topraklarını işgale yeltenen müstevlilere karşı inançla, cesaretle, mertçe ve yiğitçe mücadele eden kahraman Milletimiz, kutsal vatan topraklarının yılmaz bekçisi olduğunu Çanakkale Boğazı’nın mavi sularına, Gelibolu’nun toprağına kanlarıyla nakşetmiştir.

Çanakkale Zaferi’nin başkahramanlarından olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Çanakkale’de Mehmetçiğimizin ölüme meydan okuyan imanı, o günden bu yana milletimizi en güç zamanlarda ayakta tutan, her türlü güçlük ve ümitsizlik karşısında sarsılmaz bir iradeye sahip kılan manevi bir güç olmuştur.

Çanakkale ruhunun kudreti göstermiştir ki; dünya üzerindeTürk Milletinin var olma iradesini kırabilecek hiçbir güç yoktur. Yine Çanakkale Zaferi göstermiştir ki;Aziz Milletimizin Yüce Yaradan’a olan imanı ve istilacı güçlere karşı ortaya koyduğusarsılmaz iradesibağımsız ve hür yaşamasının en önemli teminatıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletininilelebet payidar kalması, şerefimiz olan bayrağımızın yurdumuzun semalarında özgürce dalgalanması, kutsal ezan seslerinin minarelerden her daim yankılanması için omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde mukaddesatımıza sahip çıkma azmindeyiz. Çanakkale’de ceddimizin ortaya koyduğu kahramanlık ve fedakârlık ruhu, terörle amansız mücadelemizde ve ihanet şebekelerine karşı duruşumuzda ilham kaynağımız olmaya devam edecektir.



Bugünvesilesiyle, aziz milletimize Çanakkale Ruhunumilletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bölünmezliği için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle yâd ediyor, muhterem halkımıza sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.



Aydın BARUŞ

IspartaValisi