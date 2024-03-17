Emekli promosyonları hakkında detaylı bilgiler veren bu haberde, çeşitli bankaların sunduğu promosyon miktarları ve koşulları açıklanmaktadır. İşte banka banka güncel emekli promosyonları:

Türkiye Finans Emekli Promosyonu: Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve çeşitli ödüller sunmaktadır. Promosyon miktarları, emekli maaşının tutarına göre belirlenmektedir. ING Emekli Promosyonu Kampanyası: ING Bank, SGK emeklilerine maaş miktarına bağlı olarak 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave nakit promosyon sunmaktadır. Yapı Kredi Emekli Promosyonu: Yapı Kredi Bankası, SGK emeklilerine üç yıllık bir anlaşma karşılığında 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunmaktadır. QNB Finansbank Emekli Promosyonu: QNB Finansbank, CardFinans Emekli kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirimle birlikte 9.200 TL'ye kadar nakit avantaj sunmaktadır. Promosyon miktarları, emekli maaşının tutarına göre değişmektedir. İş Bankası Emekli Promosyonu: İş Bankası, SGK emeklilerine maaş miktarına göre belirlenen tutarlarda nakit promosyon ve kredi kartı avantajları sunmaktadır. Garanti BBVA Emekli Promosyonu: Garanti BBVA, SGK emeklilerine maaş miktarına göre değişen promosyon tutarları ve kredi kartı harcamalarına özel bonuslar sunmaktadır. Halkbank Emekli Promosyonu: Halkbank, üç yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine promosyon ödemektedir. Promosyon miktarları, emekli maaşının tutarına göre değişmektedir. Vakıfbank Emekli Promosyonu: Vakıfbank, emekli maaşına göre değişen tutarlarda üç yıllık nakit promosyon ödemektedir. Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaş miktarına göre belirlenen nakit promosyonlar sunmaktadır. Akbank Emekli Promosyonu: Akbank, üç yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 10.000 TL'ye kadar promosyon ve ek avantajlar sunmaktadır.

Her bankanın sunduğu promosyon miktarı ve koşulları farklılık göstermektedir. Emekliler, kendileri için en avantajlı olanı seçmek için bu detayları dikkatlice incelemelidirler.