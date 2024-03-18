Atakan Yazgan, Süleyman Demirel’in Anıt Mezarını Ziyaret Etti

Atabey'deki Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etmek üzere harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, CHP il ilçe örgütü ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında, Demirel'in mezarının çevresinde birçok ziyaretçi bulunuyordu.Atakan Yazgan ve beraberindekiler, Süleyman Demirel'in mezarı başında bir süre saygı duruşunda bulunarak dua ettiler. Ziyaretin bu anında, Demirel’in siyasi mirası ve Türkiye’ye katkıları hakkında konuşuldu; onun liderliği ve hizmetleri anıldı.Bu anlamlı ziyaret sırasında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile karşılaşan Atakan Yazgan, karşılıklı selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bu durum da ziyaretin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.