Isparta Valisi Aydın Baruş, Senirkent İlçesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, yerel projelerin ilerlemesini yerinde inceledi. KÖYDES Programı kapsamında Ortayazı-Akkeçili ve Gençali Köyleri'ni ziyaret eden Vali Baruş, Kaymakam Abdüllatif Yılmaz ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından sıcak bir karşılama ile karşılandı. Ziyaret sırasında, köylerdeki önemli yatırım çalışmaları, içme suyu şebekesi yenileme projeleri ve eğitim-sağlık konularındaki ihtiyaçlar hakkında detaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Vali Baruş, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlarla etkileşimde bulunarak, yerel talepleri dikkatle dinledi. Bu verimli ziyaret, İsparta'nın kırsal alanlarında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacak.