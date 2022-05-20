Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla Vali Aydın Baruş’u ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Vali Baruş, “Öncelikle Valiliğimize hoş geldiniz. Tarafıma yapılan bu hayırlı olsun ziyaretinden dolayı memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah, bundan sonraki görev sürecimiz içerisinde Belediyemiz, Başkanımız ve Meclis Üyelerimizle birlikte Isparta'nın kalkınması için gereken kararları alarak, uyumlu çalışma kültürü içerisinde güzel işlere imza atarız. Buna olan inancımı ifade etmek istiyorum. Bugün zaten ilk icraat olarak başkanımızla birlikte huzurevinin protokolünü imzaladık. Isparta’ya yapılacak olan huzurevi ve bunun gibi yatırımları Bakanlıklarımızın katkısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Isparta'nın, Isparta insanın yararına olacak bütün hizmetlerde her biri ile çalışacağız. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Çünkü bir yerin kalkınması ancak o ildeki tüm kurumların birlikte hareket etmesi ile hızlı bir şekilde mümkün olabiliyor. Bu işbirlikleri çok önemli, gerek Belediyemiz ve Valiliğimiz arasında, gerekse Belediyemiz ile İl Özel İdaresi arasında ve diğer İl Müdürlükleri arasındaki işbirliği çok çok önemli bir husus. Bu konularda Belediye Meclis üyelerimizin de gerekli kararların alınmasında vereceği katkılara şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin, Isparta için hayırlara vesile olsun diyorum” dedi.Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ise “Sayın Valim Ispartamıza hoş geldiniz şeref verdiniz, inşallah bu bayrak devrinden sonra Allah'ın izniyle sizlerle de Ispartamıza çok güzel hizmetler edeceğimiz inancındayız. Bizler de Belediye Meclis Üyelerimiz ve Başkan Yardımcılarımız ile beraber uyum içerisinde sizinle beraber şehrimize güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Yüce Rabbim sağlık,sıhhat,afiyet içerisinde bu hizmetleri bizlere yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.Ardından Vali Baruş, Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcılarıyla tanışarak bir süre sohbet etti.