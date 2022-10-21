BASIN DUYURUSU
21/10/2022
İlimiz Merkez Büyükgökçeli Köyü nüfusuna kayıtlı P.Uzm.Çvş. Cemil YAVAŞ, 05.10.2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yaralanması nedeniyle sevk edildiği hastanede tedavi altında iken 21.10.2022 tarihinde Şehit olmuştur.
Şehidimizin Naaşı 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Büyükgökçeli Köyü Köy Meydanı’nda Öğle Namazına müteakip kılınacak Cenaze Namazı sonrasında defnedilecektir.
Şehidimizin Ailesinin, Isparta Halkının ve Milletimizin başı sağ olsun.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.