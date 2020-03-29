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Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu

Isparta Valiliği 9 Nolu Karar

Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu
ISPARTA
G.Tarihi: 29.03.2020 00:23
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ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN YENİ GENELGE

 Isparta Valiliği 9 Nolu Karar

Karar No : 2020 - 9 - Karar Tarihi : 28/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü saat 11.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekânlar/alanlardır.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür.
Bu kapsamda;
  1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına:
  1. Otobüs seferleri Valilik izni ile yapılacaktır.
  2. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalması esas olup, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.
  3. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.
  4. Seyahat İzin Kurulu Valinin belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.
  5. Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.
  6. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.
  7. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.
  8. Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.
  9. Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.
  10. Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.
  11. Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.
  12. İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.
  13. Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.
  1. Tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dahil) pandemiye karşı korunması için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına;
  1. Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının il tarım müdürlükleri tarafından kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda sağlık il müdürlüleri ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına,
  2. Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi hem de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takep edilerek gerekli tedbirlerin trafik zabıtası ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınması sağlanmalıdır.
  3. Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesine;
  1. Marketlerin açık bulunabileceği saat, içeriye alınabilecek müşteri sayısı ve marketin müşterilerine sunduğu hizmet alanını gösterir afişlerin market girişlerinde görülecek şekilde asılmasına ve afişlerin asılıp asılmadığının kolluk marifetiyle denetlenmesine,
  2. Kamu Kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin (amir, memur, hizmetli, işçi vb.) temizlenebilmesi daha kolay ve pratik elbiselerle (tişört, kazak, keten pantolon, mont vb.) mevsim şartlarına uygun olarak kamu ahlakını zedelemeyecek ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini çok fazla esnetmemek suretiyle serbest kıyafet ile görevlerini ifa edebilmelerine,
  3. Vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerini yapmalarının yasaklanmasına,
  4. Belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafından da cadde sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına,
  5. İller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde ve havaalanlarında oluşturulan kontrol noktalarında sağlık kontrolü yapılmasına,
Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantina altına alınmayan vatandaşların ise 14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmaları hususunda uyarılmasına,
Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin başta sağlık birimleri olmak üzere köy/mahalle muhtarları ile paylaşılarak konunun kolluk birimleri tarafından takip edilmesine,
  1.  65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanmasına,
  2. Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine, kolluk kuvvetlerince uygulama noktalarında gerekli denetimlerin sağlanarak tedbirlerin alınmasına,
  3. Marketlere ve pazaryerlerine çocukların alınmamasına,
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 28.03.2020

                                                          
BAŞKAN                                     ÜYE                                             
Ömer Faruk ATEŞ               Şükrü BAŞDEĞİRMEN
Vali Yardımcısı                           Belediye Başkanı

                                   
Dr. Mehmet KARAKAYA İl Sağlık MüdürüAbdullah BORCA Çevre ve Şehircilik İl Müd. V.Eyüp ADIGUZEL İl Tarım ve Orman Müdürü
   
Ömer YILMAZ İl Milli Eğitim MüdürüUzm.Dr. Ruşen KESKİN Isparta Şehir Has. BaşhekimiUzm.Dr. Özaydın BOYLUB Merkez T.S.M. Sorumlu Tab.
   
Dr. Haluk KUNDAKÇI Serbest TabipEcz. Süleyman KALAY Serbest Eczacı 
 
 
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