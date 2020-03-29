Corona virüsü hangi yüzeyde kaç saat yaşıyor? Virüsün yaşam süresi...

Daha çok solunum yoluyla bulaşan corona virüs, eşyalar yoluyla da kişiden kişiye bulaştığı uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Corona virüse yakalanan kişilerin hapşırdığı, dokunduğu ve öksürdüğü yüzeylerde virüsün uzun süre yaşadığı belirtilmiştir. İşte corona virüsün farklı yüzeylerdeki yaşam süresi...



Corona virüsten korunmak için kişisel temizliğe dikkat etmek, acil bir durum olmadıkça evden çıkmamaya dikkat ederken, virüsün hangi yüzeyde ne kadar süre yaşadığı ve umumi alanlarda bulunan eşyaların doğru şekilde nasıl arındırılması gerektiği konusunda bazı önlem ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. Virüs, daha çok sert yüzeylerde uzun süre yaşayabildiği için çalışma masaları, tırabzanlar, kapı kolları gibi yerlerin sık sık dezenfektanlarla temizlenmesi gerekmektedir. Virüsün bulaştığı yüzeylerden insanlara geçmesi büyük oranlarla ifade edildiği için dikkat edilmesi gerekmektedir. Virüsün hangi yüzeylerde ne kadar süre yaşadığı şöyle açıklanmaktadır:

1- Sert Yüzey ve Zeminler: Virüsün en uzun süre yaşadığı yerler sert yüzeylerdir (cam, tahta, mermer gibi). Bundan dolayı çalışma masası, kapı kolu, dolaplar gibi yerlerin sık sık temizlenmesi gerekirken zorunlu kalmadıkça merdiven tırabzanlarına dokunulmaması gerekmektedir. Virüsün sert yüzeylerde yaşama süresi ise takribi 2-3 gün olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle düz ve sert zeminlere dokunduktan ya da herhangi bir temasta bulunduktan sonra muhakkak dezenfekte edilmesine özen gösterilmelidir. Virüslü olan bu yüzeylere temas edildiği durumda virüsün temas eden kişiye bulaşma riski %70’e kadar çıkmaktadır.

2- Hava: Corona virüs, diğer virüslere göre daha ağır bir yapıya sahip olduğu için havada kalma süresi, sert zeminlerde kalma süresine oranla daha azdır. Kalabalık ve ortak kullanım alanlarında daha az vakit geçirmeye çalışarak corona virüse havdan soluyarak yakalanma oranını en aza düşürülebilir. Corona virüsün havada canlı kalma süresi takribi 3 saattir.

3- Kıyafet ve Yumuşak Yüzeyler: Herhangi bir şekilde kıyafetlere bulaşan virüs, sert zeminlere oranla daha çabuk geçmektedir. Mont, atkı, kazak gibi eşyalara bulaştığı zaman çıkarıldıktan sonra 2-3 gün içinde yok olduğu tespit edilmiştir. Corona virüsün kıyafetlerde yaşama süresi ortalama 2-3 gündür. Bundan dolayı da bir nedenle sokağa çıkılan kıyafetler evlere dönüldüğünde en az 60 derece sıcaklıkta yıkanması tavsiye edilmektedir.

4- Plastik: Corona virüsün en uzun yaşadığı yüzeylerden biridir. Plastik şişeler, plastik yüzeylerle herhangi bir temas durumunda muhakkak ellerin yıkanması çok önemlidir.

5- Para: Kağıt paradan ziyada madeni parada yaşama ve bulaşma olasılığı çok daha yüksektir. Kağıt paradan birkaç saatte yok olurken demiz parada 3 güne kadar yaşamaktadır.



CORONA VİRÜSÜN UZUN SÜRE YAŞADIĞI RİSK GRUPLARI

Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alarak mümkün mertebe sokağa çıkmamayı, umumi alanlarda bulunmamaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Evlerimizde kişisel temizliğimize dikkat etmenin yanında bazı riskli eşyalar bulunmaktadır. Temas ettikten sonra dikkat edilmesi ve hem eşyanın hem de kişinin kendi temizliğini yapması gereken bazı risk grupları bulunmaktadır.

- Cep telefonları, hasta kişinin temas etmesi durumunda virüsün en uzun süre yaşamasını sağlayan eşyalardandır. Bundan dolayı sık sık temizlenmesi gerekmektedir.

- Kapı kolları, özellikle umumi alanlarda bulunan kapı kolları en büyük riski taşımaktadır. Temizlenmesinin yanında temas ettikten sonra eller yıkanmalıdır.

- Asansör düğmeleri, dokunmamaya dikkat ederek dirsek veya peçete yardımıyla basılmalıdır.

- Masa ve musluklar, gün içinde düzenli olarak sık sık dezenfekte edilmesi gereken eşyalardır. Virüsün en uzun süre yaşamasını sağladığı için tehlikeli grupta yer almaktadır.

Her ne olursa olsun, herhangi bir nesneyle temas edildikten sonra ellerin dezenfekte edilmesi, temas halinde olunmasa dahi ellerin belli aralıklarla yıkanması ve insanların risk grubu olup olmamasına bakılmadan temizliğine ve hijyenine dikkat etmesi bu süreçte çok önemlidir. Evlerden çıkmayarak, kalabalık ve topluluklardan uzak durarak virüse yakalanma olasılığını en aza düşürülmesi mümkündür.



