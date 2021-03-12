İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 17 -

Karar Tarihi : 12/03/2021

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 12.03.2021 Cuma günü saat 12.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronovirüs (COVID-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal haraketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.

Öte yandan salgın sürecinin tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması üzerinde hassasiyetle durulması gereken diğer hususlardır.

Bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişinde yaşanabilecek aksamaların, Koronovirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi için yer alan tedbirlere ilave olarak İlimizde bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

1- Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün İlimizin kendi imkânları ile karşılanmasına, insan gücü ihtiyacının İlimiz içerisinde karşılanamaması halinde, öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile üretimin sürekliliğinin sağlanmasına,

2- Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya arttırılması amacıyla, alınması gereken tüm tedbirlerin planlanarak ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,

3- Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçilerinin belirlenmesine,

4- Mevsimlik tarım işçilerinin İlimize gelişinde veya talep halinde İlimizden çıkışı öncesinde, gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra ulaşım araçları ile COVID-19 tedbirleri kapsamında seyahatlerinin ilgili kurumlarca kontrol ve denetiminin sağlanması,

5- İlimize gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ve bunları taşıyacak olan şoför dâhil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların kontrol edilmesine ve Hayat Eve Sığar uygulaması kapsamında gerekli kontrollerin (HES Kodu) sağlanmasına,

6- İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı duyulması halinde gelen mevsimlik tarım işçilerinin, konaklama bölgelerinde yerel yönetimlerin belirleyeceği ilgili kurumlarca gerekli kayıtlarının tutulması (Kolluk kuvvetleri, Muhtarlar)

7- İlimize gelecek olan mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanların ve Mülga Başbakanlık 2017/6 Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koronovirüs salgınının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

8- Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve çalışma alanlarında;

a) Konaklayacakları tesis/konteyner/çadırlarda, yatak aralarının en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanın sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 metre),

b) Çalışma alanlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesine,

c) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,

d) İl Sağlık Müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına,

e) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce/İl Özel İdaresince düzenli olarak dezenfekte edilmesine,

f) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının İl Özel İdaresince denetlenmesine,

g) İlimize gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının İl Özel İdaresince temin edilmesine,

h) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına, bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü imkanlarından faydalanılmasına,

i) İl Özel İdare Genel Sekreterliğince çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,

j) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirlerin alınmasına,

9- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,

10- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yaptırmalarına,

11- Gezginci arıcıların İlimize geldiği yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,

12- Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarının, ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında seyahat etmeleri halinde olası sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

13- İlimizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tarım işçilerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli kontrollerinin (HES kodu) yapılarak sorun tespit edilmeyenlerin COVID-19 hastalığı korunma kurallarına uymak şartıyla çalışmalarına devam etmelerine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 12.03.2021

