ISPARTA'DA DENETİMLER DEVAM EDİYOR!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il genelinde başlatılan tematik denetimler kapsamında ilimizde bugün AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim yapıldı.Isparta Valiliği koordinesinde oluşturulan ekipler iş yeri ziyaretleri gerçekleştirerek kontrollü normalleşme süreci tedbirlerine uyulup uyulmadığını incelediler.Kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte uygulanan dinamik denetim süreci kapsamında AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde esnaftan, çalışanlardan ve hizmet alan vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik tedbirlerinden taviz vermemeleri ve salgınla mücadeleye olan desteklerinin artarak sürdürmeleri istendi.