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Isparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttı

Isparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttı
ISPARTA
G.Tarihi: 12.04.2020 13:02
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Pazarcı Esnafına Ücretsiz Tulum, Vatandaşlara Kolonya ve Maske Dağıtıldı

Koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında Isparta’da pazar yerlerinde alınan ek tedbirler uygulanmaya başladı. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı önlemler arasına pazar yerlerinde vatandaşlara maske kullanma; pazar esnafına da tulum giyme, maske takma ve eldiven kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Alınan bu karar doğrultusunda bugün Isparta’nın en büyük pazarlarından biri olan Karaağaç Pazarı’nda Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla vatandaşlara ücretsiz maske ve kolonya dağıtılırken, pazar esnafına da Isparta Valiliği’nin hazırlamış olduğu tulumlar dağıtıldı. Tulumlar yıkanabilir dayanıklı kumaştan imal edildiği için yıkanıp tekrar kullanılabiliyor.



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