MAKSİMUM BİLGİSAYAR'DAN BÜYÜK HİZMET!

Isparta'nın teknoloji devi Maksimum Bilgisayar'dan yeni bir uygulama daha...!

PC'de yazıcı , ağ bağlantıları arızaları veya donanım sorunları mı yaşıyorsunuz? yada dizüstü bilgisayarınız tamamen kapandı açılmıyor mu?

COVİD-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan bilgisayar kullanıcıları için gezici teknik servis Maksimum Bilgisayar'dan.



Tek yapmanız gereken Maksimum Bilgisayar'ın teknik servis hattını aramak veya whatsapp'tan bir mesaj atmak. Çok kısa bir zaman içinde destek birimi adresinize geliyor, arızalı cihazınızı alıp onardıktan sonra tekrar adresinize getirip teslim ediyor.



Ayrıca oyun ve iş istasyonu bilgisayarları içinde bir çok seçenek sunuyor. Sizin sadece bilgisayarı hangi amaçla kullanacağınızı söylemeniz yeterli...!

ALO TEKNİK SERVİS

: 0246 232 50 01

WHATSAPP

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