Kaya Balık Isparta'nın en geniş taze balık ve deniz ürünleri yelpazesine sahiptir. Mevsime göre sürekli değişen, yeni deniz ürünleri ile harika bir balık alışverişi deneyimi sizi bekliyor.
Kaya Balık, Isparta'da en çok ziyaret edilen balık pazarlarından biridir.
Balığı ister temizlenmiş ve pişirilmiş...ister filato veya bütün alın!
Isparta'da ilk ve tek balık dürüm nefis mangal lezzetiyle Kaya Balık'ta
Ayrıca hemen yan tarafında yer alan bu şık balık restoranı, bir deniz masalını andıran dekoru ile sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!
Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.
Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: 0 530 072 21 80
Telefon : 0246 220 20 70