DENİZDEN KARAYA ÇIKAN EN GÜZEL LEZZETLER İÇİN KAYA BALIK

Kaya Balık Isparta'nın en geniş taze balık ve deniz ürünleri yelpazesine sahiptir. Mevsime göre sürekli değişen, yeni deniz ürünleri ile harika bir balık alışverişi deneyimi sizi bekliyor.

Kaya Balık, Isparta'da en çok ziyaret edilen balık pazarlarından biridir.

Balığı ister temizlenmiş ve pişirilmiş...ister filato veya bütün alın!

Tavada yada

ızgarada

Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için

sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.

Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi

Adres:

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp: 0 530 072 21 80

Telefon :

0246 220 20 70





































