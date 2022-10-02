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ARAÇTA KALİTELİ VE STEREO SES KEYFİ İÇİN ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK!

ARAÇTA KALİTELİ VE STEREO SES KEYFİ İÇİN ISPARTA'DA GÜNDEM OTO MÜZİK!
ISPARTA
G.Tarihi: 02.10.2022 00:03
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ARAÇTA  KALİTELİ  VE STEREO SES KEYFİ
Araç ses, Multimedya, Görüntü ve Navigasyon sistemleri için Isparta'da Gündem Oto Müzik var!
Gündem Oto Müzik, sektördeki en güvenilir markalar tarafından geliştirilen yüzlerce ürün yelpazesine sahip, Isparta'nın önde gelen araç oto ses firmasıdır.
En yeni oto multimedya ürünlerini harika fiyatlarla bulmak için Gündem Oto Müzik'e  mutlaka bir göz atmalısınız.

ARAÇ SES MERKEZİNDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ
Gündem Oto Müzik'in araç ses merkezi 0 546 244 53 10 ve 0 541 837 09 35 numaralı telefonlarından   her zaman tavsiye ve sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

''RAKİPSİZ SES ARALIĞI''
Gündem Oto Müzik,  yaptıkları ayarlar ve tonlamalar ile sürücülere rakipsiz bir ses kalitesi vadediyor.
Ses teknolojileri konusunda uzman olan Erdi ÖZDEMİR ve Okan İŞ oto müzik tutkunlarına da bir mesaj iletti.

''Sektörün en iyi araç hoparlörlerinden oluşan rakipsiz bir ürün yelpazesini bulundurmaktan gurur duyuyoruz. Araba sürerken müzik dinleme şeklinizi değiştirmek için  bugün bize uğrayın...!. JVC, SoundMAX ve Pioneer gibi önde gelen üreticilerin en yeni ürünlerini keşfedin...!''

 Nasıl ve hangi tonda istersen Gündem Oto Müzik, yeni hoparlörünüzü yüksek kaliteli bir stereo ses kalitesi ile eşleştirir. Sony, Pioneer ve diğer en iyi marka oto multimedya sisteminizde, dinlemek istediğiniz müziğe her zaman erişebilmenizi sağlamak için Bluetooth ve hatta Spotify dahil olmak üzere telefonunuza bir dizi bağlantı imkanı sağlar.

''Yeni bir ses sistemi, araç kamerası veya AV ünitesi arıyorsanız, aracınız için doğru ürünü seçmenize yardımcı olacağız.''

ARAÇ KAMERA SİSTEMİ
Ahizesiz kullanım kitleri, park sensörleri ve hız kamerası dedektörleri, her zaman çevrenizden haberdar olmanıza yardımcı olurken, araç kameraları, bir şeyler ters gittiğinde video kanıtınız olacağı anlamına gelir.

Aracınızda mükemmel daha iyi bir ses için hemen randevu alın!

Adres: Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA
Telefon: Erdi ÖZDEMİR - 0 546 244 53 10
                         Okan İŞ  - 0 541 837 09 35 

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ARACINIZDA MÜKEMMEL BİR SES KALİTESİ İÇİN GÜNDEM OTO MÜZİK

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