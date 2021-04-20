ISPARTA TARIM EKONOMİSİNE

TKDK ARACILIĞI İLE 80 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILIYOR

Tarım ekonomisine büyük katkı sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 9’uncu çağrı döneminde Isparta’dan 57 proje ile sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanan 57 projenin Isparta tarım ekonomisine katkısı 80 milyon lira.

Avrupa Birliği fonlarını yatırımcılarla buluşturan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Isparta tarım ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Bu kapsamda 9’uncu proje çağrı döneminde Isparta’dan 80 milyon liralık değerindeki 57 proje ile sözleşme imzalandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, 48.8 milyon lira hibe desteği verdikleri projelerin kısa bir süre içerisinde Isparta’ya kazandırılacağını açıkladı.

Hayata geçirilecek yatırımların ayrıntılarını anlatan TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Gülcü, en fazla tıbbi aromatik bitkiler üretim ve işleme sektöründen yatırım başvurusu olduğunu söyledi.

