1 kg Kıyma

1 Su Bardağı Un

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Toz Kekik

Sıvı Yağ

Tuz

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Pişi Köfte"Afiyet olsun...PİŞİ KÖFTEMALZEMELER 6 Kişilik - Hazırlama Süresi: 20 ükPişirme Süresi: 20 dkYAPILIŞI______________________________________________________Kıyma, un, karabiber, tuz ve kekik geniş bir kap içerisinde yoğrularak özleştirilir. Küçük bezelere ayrılarak, her iki tarafi unlanır. Et tahtası üzerinde dövülerek yuvarlak pişi şeklinde açılır. Köfteler, kızgın yağda her iki tarafı da kızartılarak pişirilir ve sıcak olarak servis yapılır.