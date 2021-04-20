Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Pişi Köfte"
Afiyet olsun...
PİŞİ KÖFTE
MALZEMELER 6 Kişilik - Hazırlama Süresi: 20 ük
Pişirme Süresi: 20 dk
- 1 kg Kıyma
- 1 Su Bardağı Un
- 1 Çay Kaşığı Karabiber
- 1 Çay Kaşığı Toz Kekik
- Sıvı Yağ
- Tuz
Kıyma, un, karabiber, tuz ve kekik geniş bir kap içerisinde yoğrularak özleştirilir. Küçük bezelere ayrılarak, her iki tarafi unlanır. Et tahtası üzerinde dövülerek yuvarlak pişi şeklinde açılır. Köfteler, kızgın yağda her iki tarafı da kızartılarak pişirilir ve sıcak olarak servis yapılır.