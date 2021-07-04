ISPARTA SANTEK FUARI'NDA SON SAATLER KAÇIRMAYIN!

ISPARTA SANTEK 2021 FUARI'NIN SON GÜNÜ

Isparta'da Gökkubbe'de Detay Fuarcılık organizasyonuyla bu yıl 24.sü düzenlenen yapı dekorasyon mobilya ve ev teksil fuarının son günü ziyaretçi akınına uğradı. Bu gece saat 24:00'a kadar Santek Fuarı açık olacak.



Fuara özel çok sayıda firma kampanya düzenledi. Özellikle yapı ve mobilya sektöründe yer alan indirimlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

ISPARTA PENCERE AVM'DEN FUARA ÖZEL KAMPANYA

Isparta Eğirdir Orma Bölgesinde üretim tesisi bulanan Pencere AVM yapı sektörüne önemli katlıkar sağlıyor. Üretim yaptığı hazır standart ölçülü pencere, vasistas, WC Kapısı ve balkon kapısı gibi PVC ürünleri montaj kolaylığı ile sektöre hem zamandan hem de neredeyse % 50 maddi tararruf sunuyor. PVC kapı-pencere ürünlerinde ısı cam ve buzlu cam seçenekleride yer alıyor. Pencere AVM'den alıdığınız tüm ürünlerin montaj kolaylığı sayesinde camını yada ürünün kendisini kolayca yerine takabiliyorsunuz. AL-T AK- KULLAN sistemiyle Pencere AVM tüketicilere pratik kullanma ve değiştirme imkanı sağlıyor.



Mesut Aktaş

Telefon:

0534 271 97 76

Showroom Adres: :

Sanayi mahallesi 3354 sokak No: 4/1 ISPARTA



























SANTEK FURARI'NDAN DİĞER KARELER....FUARDA SON GÜN KAÇIRMAYIN!