Önder Şekerleme AVM Yeni nesil online alışveriş platformu Merketyo'da yerini aldı. Önder Şekerleme AVM alışverişi evinize ve telefonlarınıza getirdi.
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Isparta'da ilk ve tek sadece Önder Şekerleme AVM Marketyo'da! Uygulamayı cep telefonunuza indirin alışverişte kazanmaya başlayın! Önder AVM'den online alışveriş yap, 40 TL indirimi kap!
Önder AVM'nin Marketyo uygulamasını bu linklerden indirebilirsiniz! Aşağıdaki linklerde ios ve androit işletim sistemli telefonlar için link verilmiştir.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marketyo.platform
https://apps.apple.com/tr/app/marketyo/id1311612291?l=tr
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TANITIM VİDEO 2